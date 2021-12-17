Ростов-на-Дону, 17 декабря 2021, 11:47 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Волгоградской области, оправдавшему и пропагандирующему терроризм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 17 декабря.
Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года Мурад Дадашев разместил в интернет-приложении два видеоролика, содержащие публичное оправдание и пропаганду терроризма. Свою вину он не признал.
Суд приговорил пропагандиста к пяти годам колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.