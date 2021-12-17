Андроповский район, Ставропольский край, 17 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. На Ставрополье при столкновении двух легковых автомобилей и большегруза погибли два человека, еще пятеро — пострадали. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, устанавливаются виновные, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

56.мвд.рф ДТП

Автоавария произошла 16 декабря на федеральной трассе «Кавказ» в Адроповском районе. Около 19:10 при развороте в условиях тумана водитель грузовика «ERF», двигавшегося со стороны города Невинномысска, столкнулся на встречной полосе с «Тойотой Эстима», а затем произошло столкновение с попутным автомобилем «ВАЗ-2112».

В результате ДТП на месте происшествия скончались от полученных травм водитель и пассажир «ВАЗ-2112». Все пятеро человек, находившиеся в иномарке, доставлены в больницу Невинномысска.