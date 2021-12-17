Болхов, Орловская область, 17 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Человеческие костные останки обнаружены в Болховском районе Орловской области при проведении земляных работ. Предположительно, захоронение было осуществлено во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Захоронение найдено на территории Болховского завода полупроводниковых приборов при проведении земляных работ — в отвалах грунта при рытье котлована были обнаружены костные останки.

«На место захоронения выехала следственно-оперативная группа в составе следователей по особо важным делам отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет), следователей-криминалистов», — уточнили в СК.

Совместно со специалистами-поисковиками на месте захоронения обнаружены останки не менее 18 погибших с повреждениями, характерными для огнестрельного оружия. На данный момент на месте продолжают работать следователи. Планируется назначить судебно-медицинскую, генетическую экспертизы для установления давности и причин смерти погибших, а также принадлежности костных останков конкретным лицам. УФСБ России по Орловской области поручено установление родственников погибших.