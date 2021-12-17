Благовещенск, , 12:05 — REGNUM В Амурской области впервые за долгое время не зарегистрировано случаев увеличения количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю. Об этом 17 декабря заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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«Идёт интенсивная фаза эпидпроцесса. Наметилась стабилизация, но пока без динамики к снижению», — отметила Ольга Курганова.

По её словам, продолжает расти уровень заболеваемости в десяти муниципалитетах, в том числе в Благовещенске, Тамбовском районе и городе Свободный. В данный момент коронавирусом болеет 6821 амурчанин, за неделю количество пациентов с COVID-19 выросло примерно на 1800 человек — на уровне прошлой недели.

Реже на 4,5% стали болеть коронавирусом школьники, но растёт количество заразившихся детей до шести лет (на 2,5%). Самый высокий рост заболеваемости врачи фиксируют в возрастной группе 65+.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущей неделе коронавирусом заразились 1842 амурчанина, прирост составил 2,4%. На 12,7% тогда возросла заболеваемость среди детей.