Джакарта, 17 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в шести странах Юго-Восточной Азии, сообщает CNN Indonesia.

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По последним данным, в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выявили 39 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Министерство здравоохранения Индонезии объявило об одном случае заражения штаммом «Омикрон».

Кроме того, в Таиланде выявили 9 случаев заражения штаммом «Омикрон», один случай — в Камбодже, два случая — на Филиппинах, два случая — в Малайзии и 24 случая — в Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии надеется, что туризм на Бали удастся восстановить уже в январе 2022 года.