Москва, , 11:41 — REGNUM Мужчина скончался от потери крови в Москве после того, как поранил ногу на ступеньке в автобусе. Об этом 17 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

Автобусы Yarregion.ru

«Известно, что гибель не носит криминального характера. Мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От медпомощи, предлагаемой пассажирами, он отказался», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что через две остановки мужчина, который, согласно предварительным данным, страдал хроническим заболеванием вен, умер от потери крови. Следователи начали проверку по этому факту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авария с участием двух автобусов произошла на туристическом маршруте Абу-Симбел в провинции Асуан на юге Египта.