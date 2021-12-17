Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Петербуржца, который на моноколесе сбил на тротуаре в Красносельском районе Санкт-Петербурга ребенка, приговорили к обязательным работам. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Моноколесо

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наезд на четырехлетнего мальчика произошел 30 июня 2021 года. 28-летний Вадим Далецкий ехал по тротуару улицы Пограничника Гарькавого на моноколесе и по неосторожности наехал на ребенка. Ребенок получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

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«Суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, по иску прокурора в пользу несовершеннолетнего, с осужденного взыскано 350 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что ранее суд вынес решение по делу о наезде 1 июня текущего года электросамокатчика на четырехлетнего мальчика в Колпинском парке. Ребенок также получил тяжелые травмы. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов и взыскал в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей.

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