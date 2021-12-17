Москва, , 11:40 — REGNUM Москва добивается, чтобы подключение банков Афганистана к системе SWIFT было восстановлено, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

SWIFT Businessnews.kz

По его словам, Россия добивается подключения Афганистана к SWIFT, поскольку данная ситуация «создает проблемы для самих США, для исполнительной власти, которая не может напрямую оказать помощь афганскому народу, минуя талибов (организация, деятельности ь которой запрещена в РФ), потому что SWIFT отключен».

«Надо SWIFT включать. Да, можно выработать какие-то мониторинговые механизмы, куда эти средства будут идти», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, почти всё население Афганистана страдает от нехватки продовольствия, крах экономики страны может обернуться гуманитарной катастрофой в 2022 году.

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