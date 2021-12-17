Вашингтон, 17 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама представил список любимых фильмов 2021 года. Он опубликовал наименования картин в личном Instagram-аккаунте 16 декабря.

Речь Барака Обамы

https://www.instagram.com/p/CXjcj0LPYML/

В список вошли 14 фильмов: «Каждый из этих фильмов рассказывает яркую историю, и я надеюсь, что они вам понравятся так же, как и мне», — подписал пост Обама. Среди любимых фильмов экс-президент указал «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга, «Последнюю дуэль» Ридли Скотта, «Трагедию Макбета» Джоэла Коэна и другие .

Ранее Twitter опубликовала список самых обсуждаемых в соцсети фильмов в 2021 году. Первые три места в рейтинге заняли «Бэтмен» (2022 год), «Шрек» (2001 год) и «Годзилла против Конга» (2021 год).