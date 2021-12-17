* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 11:35 — REGNUM В московском общежитии РТУ-МИРЭА задержан сторонник террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 17 декабря в управлении ФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержанный, как следует из информации, предпринимал попытки по вовлечению студентов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность.

Уточняется, что злоумышленник является гражданином одного из государств Туркестана. Он неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации и пропагандировал их идеологию в интернете, рассказали в ФСБ.

Студент распространял материалы, направленные на создание негативного отношения к традиционным формам ислама и другим религиям, призывал к вооружённой борьбе на территории Ирака и Сирии.