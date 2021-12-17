Москва, , 11:34 — REGNUM Самыми модными цветами в одежде в 2022 году будут шесть оттенков — овсянка, мандерин, оливка, merlot, перивинкл и шоколад. Об этом рассказали стилисты в статье, опубликованной на сайте издания Who What Wear.

Показ Моды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оним из самых популярных в новом году будет светло-бежевый оттенок. В этом цвете лучше покупать пальто и трикотажные изделия. Любителям ярких цветов стоит присмотреться к одежде мандаринового и лилового цветов — это платья, сумки и вязаные шерстяные вещи.

Модными цветами в 2022 году будут оливковый и бордовый. Они хорошо подойдут для брючных костюмов, платьев и свитеров. Также в моде будет одежда и аксессуары шоколадного цвета. Наиболее удачные покупки — кожаные брюки, атласные рубашки и объёмные сумки.

ИА REGNUM сообщало, три самых заветных желания, которые жители России хотят загадать под бой курантов на Новый, 2022 год — это здоровье (32%), достаток (10%) и счастье (10%).

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