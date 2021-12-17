Злынковский район, Брянская область, , 11:39 — REGNUM В колонию-поселение отправится иностранный гражданин, пытавшийся незаконно пересечь Государственную границу РФ в Злынковском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Граница

Мужчина в марте 2020 года пассажиром на автомобиле въехал в Россию из Белоруссии. При этом в 2018 году министерством внутренних дел по Республике Дагестан ему был запрещён въезд на территорию РФ до 7 декабря 2022 года.

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил иностранца к семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.