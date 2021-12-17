Монреаль, Канада, , 11:34 — REGNUM Россия должна внести в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) более $1 млн в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Логотип Всемирного антидопингового агентства (WADA) Www.wada-ama.org

Отмечается, что WADA определило для России размер обязательного денежного взноса. В 2022 году он составит $1 177 557.

В 2021 году размер взноса составлял $1 091 877, в 2020-м — $1 015 977. С каждым годом эта цифра вырастает примерно на 8%.

Наибольшие взносы в 2021 году должны были внести США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962). Причём Канада, как и Россия, уже выплатила всю сумму. А США заявили, что намерены это сделать только после того, как убедятся, что WADA делает шаги по реформированию антидопинговой системы.

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