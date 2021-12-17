Каир, 17 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Ряд арабоязычных изданий сообщил о том, что в Египте прошла встреча представителей всех враждующих сторон гражданской войны в Йемене. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, на встрече присутствовали представители правительства Йемена, делегации от повстанцев из движения «Ансаралла» (также известны как хуситы) и различных местных сил.

Luc Legay Каир

По данным источников издания, стороны обменялись мнениями о ситуации в Йемене и обсудили возможное прекращение военных действий. Также издание сообщает, что в Каир прибыли делегации, представляющие власти Ирана и Саудовской Аравии. Они обсудили возможное прекращение дипломатического кризиса в отношениях между двумя государствами, а также ситуацию в Йемене.

По информации СМИ, Иран и Саудовская Аравия имеют существенное влияние на стороны конфликта в Йемене и в конечном итоге мир в стране зависит от того, удастся ли Эр-Рияду и Тегерану договориться о прекращении конфронтации.