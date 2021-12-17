Москва, 17 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Россию вернулась очередная группа детей, которых удалось вывезти из лагерей беженцев в Сирии. В группе всего девять человек. Все они будут переправлены в Дагестан, где у них имеются родственники. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Минобороны России Сирия

По словам представителей детского омбудсмена, среди вернувшихся детей восемь человек были обнаружены в лагерях беженцев, еще один ребенок находился в приюте. Возраст детей — от шести до 17 лет.

Как отметили в аппарате уполномоченного по правам детей, несовершеннолетние оказались в Сирии из-за их родителей, в разные годы и по разным причинам выехавших в зону военных действий. После реабилитации несовершеннолетние будут переданы их родственникам в Республике Дагестан.

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