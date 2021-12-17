Мадрид, 17 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. У Испании в отношениях с Марокко «нет кризиса». Об этом в ходе выступления перед комитетом Сената по иностранным делам заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

Ongayo Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко

«Я рад, что в настоящее время нет кризиса в отношениях с Марокко, но я не удовлетворен этим — я хочу отношений на уровне XXI века», — сказал Альбарес.

С 1912 года по 1956 год север Марокко находился в колониальной зависимости от Испании.