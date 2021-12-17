* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 17 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Сторонника одной из религиозно-экстремистских организаций задержали в общежитии московского вуза, он пытался вовлечь студентов в террористическую деятельность. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Inforesist.org Сотрудник ФСБ

Деятельность сторонника международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресекли сотрудники ФСБ России, полиции и Росгвардии. Этот человек пытался привлечь к религиозно-экстремистской и террористической деятельности студентов Российского технологического университета МИРЭА.

Гражданин среднеазиатской республики сам учился в вузе, он не раз оправдывал деятельность сторонников названной группировки и пропагандировал их идеи в Сети. Также мужчина распространял материалы с негативным отношением к другим религиям и призывал воевать в Сирии и Ираке на стороне экстремистов.

Задержание сторонника террористов стало итогом спецоперации в общежитии. Возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности или оправданию терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали в 37 регионах России 106 сторонников украинской неонацистской группы.

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