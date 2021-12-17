* талибам — запрещённая в России организация

Москва, , 11:31 — REGNUM Появившиеся сообщения о том, что Россия якобы намерена продавать новым властям Афганистана оружие, являются глупостью, тем более, что у радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточное количество вооружений после бегства из страны военных США. Об этом 17 декабря заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Замир Кабулов Afghanistan.mid.ru

«Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать появляющиеся в СМИ Запада комментарии о якобы возможных поставках Россией оружия талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не нужно никакое оружие, у них его хватает. Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит. Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали. Вот это, не дай бог, попадет в руки террористических группировок разных мастей от Европы до Африки. Тогда будет большая беда», — добавил Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что новую партию гуманитарной помощи намерена 18 декабря доставить в Кабул Россия.