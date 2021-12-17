В МИД РФ назвали глупостью слухи о планах по продаже оружия талибам*
Москва, 17 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Появившиеся сообщения о том, что Россия якобы намерена продавать новым властям Афганистана оружие, являются глупостью, тем более, что у радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточное количество вооружений после бегства из страны военных США. Об этом 17 декабря заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать появляющиеся в СМИ Запада комментарии о якобы возможных поставках Россией оружия талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не нужно никакое оружие, у них его хватает. Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит. Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали. Вот это, не дай бог, попадет в руки террористических группировок разных мастей от Европы до Африки. Тогда будет большая беда», — добавил Кабулов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что новую партию гуманитарной помощи намерена 18 декабря доставить в Кабул Россия.