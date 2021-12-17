Чита, , 11:30 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 17 декабря вакцинацию завершили только 500 911 человек (всего +13 239 человек за сутки) из более одного миллиона граждан. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 556 875 человек (+7232 за сутки).

Вакцинация Permkrai.ru

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Повторно привились 101 465 жителей региона (+2965 за сутки).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели.

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