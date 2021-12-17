Кострома, 17 декабря 2021, 11:38 — REGNUM Администрация Костромы ответила на претензии следственного комитета по поводу строительства жилья для детей-сирот. Свою позицию чиновники изложили корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, ранее СК возбудил и направил в суд уголовное дело против начальника управления строительства и капитального ремонта комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Светланы Соловьёвой.
Чиновницу обвинили в халатности, в результате которой 352 ребёнка-сироты не получили жильё. По версии следствия в 2018—2020 годах Соловьёва плохо контролировала строительство многоквартирных домов для этой категории населения и допустила нарушения при организации конкурсов на закупку квартир. В результате аукционы не состоялись.
Мэрия указала, что обеспечению этой категории населения жильём на протяжении трёх лет мешали независящие от неё обстоятельства. В частности, строительство 36-квартирного дома в 2018 году было остановлено из-за изменений в законодательстве, закупке готовых квартир помешали нормативы, установленные на федеральном уровне. Строительство ещё трёх домов было сорвано по вине подрядчика и вместо 2020 года завершено в 2021.
Таким образом, за 2018 — 2021 года жильём в Костроме обеспечили 30 сирот. В настоящее время на руках у чиновников находится 256 неисполненных судебных решений. Выполнить часть из них, заселив 108 человек в дома и квартиры, администрация надеется до конца 2022 года.
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