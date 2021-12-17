Кострома, 17 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Администрация Костромы ответила на претензии следственного комитета по поводу строительства жилья для детей-сирот. Свою позицию чиновники изложили корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Диева Администрация Костромы

Напомним, ранее СК возбудил и направил в суд уголовное дело против начальника управления строительства и капитального ремонта комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации СветланыСоловьёвой.

Чиновницу обвинили в халатности, в результате которой 352ребёнка-сироты не получили жильё. По версии следствия в 2018—2020 годах Соловьёва плохо контролировала строительство многоквартирных домов для этой категории населения и допустила нарушения при организации конкурсов на закупку квартир. В результате аукционы не состоялись.

Мэрия указала, что обеспечению этой категории населения жильём на протяжении трёх лет мешали независящие от неё обстоятельства. В частности, строительство 36-квартирного дома в 2018 году было остановлено из-за изменений в законодательстве, закупке готовых квартир помешали нормативы, установленные на федеральном уровне. Строительство ещё трёх домов было сорвано по вине подрядчика и вместо 2020 года завершено в 2021.

«В 2018 году администрация приняла решение построить 36 квартирный дом для детей-сирот на улице Водяной в Костроме, был объявлен конкурс. Однако, в июле 2018 года на федеральном уровне были приняты поправки в законодательстве, согласно которым общее количество жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам , не может превышать 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме. В связи с этим мэрия была вынуждена расторгнуть контракт. С учетом норм нового законодательства в 2019 году было принято решение о приобретении 12 готовых квартир. Однако, в связи с установленной для региона предельной стоимостью одного квадратного метра жилого помещения ниже рыночной удалось приобрести только 6 жилых помещений. В отношении остальных квартир электронные аукционы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В 2020 году, учитывая этот опыт, для детей-сирот начали строить три малоквартирных дома для 24 сирот. Муниципальный контракт был заключен с ООО «СтройСтандарт». По его условиям работы должны были завершиться до конца 2020 года, однако общество не выполнило взятые на себя обязательства. В результате контракт был расторгнут, компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. 30 июля 2021 года дети-сироты получили ключи от 24 квартир. Дома достроили силами других подрядчиков» , — объяснила администрация.

Таким образом, за 2018 — 2021 года жильём в Костроме обеспечили 30 сирот. В настоящее время на руках у чиновников находится 256 неисполненных судебных решений. Выполнить часть из них, заселив 108 человек в дома и квартиры, администрация надеется до конца 2022 года.