Уфа, 17 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. 146 общественных территорий благоустроили в 2021 году в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

Он отметил, что в 2022 году в республике планируют обновить 122 аллеи, пешеходные зоны, скверы и парки.

Кроме этого, в следующем году в Башкирии начнут реализовывать шесть проектов, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: в Межгорье, Кумертау, Бирске, Белебее, Туймазах и Стерлитамаке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе намерены достроить Воскресенский собор.