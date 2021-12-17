Симферополь, 17 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма удовлетворил иск местной религиозной организации мусульман «Ватан» ДУМ Крыма и Севастополя. За истцом было закреплено право собственности на два здания в городе Старый Крым. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

В основе спора лежали права на нежилое здание общей площадью 108, кв. м и гараж общей площадью 51,6 кв.м. По информации из базы Росреестра, первое здание было построено на улице Калинина, 28 в 2012 году. Кадастровая стоимость этого одноэтажного объекта — 716 986,37 рубля.

Иск был подан в августе 2021 года. Ответчиком выступала администрация города Старый Крым, третьим лицом — госкомитет по государственной регистрации и кадастру республики.

Напомним, также 18 января 2022 года арбитраж Пензенской области рассмотрит иск местной мусульманской организации Махалля № 47 с. Бестянка Кузнецкого района. Истец требует признать за ним право собственности на здание мечети площадью почти 102 кв. м. Здание расположено в том же селе на улице Центральная, 164 А, литер «Б». В качестве обоснования требования заявитель ссылается на приобретательную давность.