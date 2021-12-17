Москва, 17 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В России в середине января 2022 года может резко вырасти спрос на «прививочные туры», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинированные иностранными препаратами граждане смогут получить российский QR-код после сдачи теста на антитела. По мнению экспертов, это еще больше стимулирует развитие вакцинного туризма.

Так, в январе ожидается рост от 30 до 50 процентов на такие путевки. Большая часть покупателей — это туристы, которые хотят отдыхать в странах, где пока не признаны российские препараты, отмечают представители туротрасли.

Среди популярных направлений для поездок за сертификатом на сегодняшний день входят Сербия, Хорватия и Болгария.

Как сообщало ИА REGNUM, «вакцинный туризм» уже пользуется некоторой популярностью среди жителей Ростовской области. Одно из самых востребованных направлений — Сербия, где доступны препараты Moderna и Pfizer.

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