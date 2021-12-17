Эрбиль, Ирак, 17 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Сильные дожди привели к наводнению в столице Иракского Курдистана — городе Эрбиль. Как сообщает телеканал Kurdistan-24, поток воды достиг жилых районов Эрбиля. В нескольких кварталах в центре города уровень воды поднялся до двух метров.

Aufgang Наводнение

Согласно официальному заявлению губернатора Эрбиля Омеда Хошнау, в результате наводнения погибли как минимум восемь человек. Паводок уничтожил десятки зданий, частных автомобилей и автодорог по всей территории Курдистана. Как отметил Омед Хошнау, власти региона были готовы к сезонным наводнениям, однако большое количество осадков, выпавших за последние несколько дней является аномальным не только для Эрбиля, но и для всего Ирака.

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани обратился к семьям погибших, выразив соболезнования в связи с трагедией, которую переживает весь регион. По словам Барзани, местным властям «поручено предоставить все необходимое для пострадавших от наводнения»