Москва, , 11:23 — REGNUM В Госдуме назвали ритуальным продление экономических санкций ЕС в отношении России.

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

«Ритуальные действия культа еврорусофобов, не более того! Иначе просто не могли, Байден не велит!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Санкции налагаются, а Россия идёт, отреагировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидеры всех 27 стран Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономические секторальные санкции против России, введенные в 2014 году.

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