Бухарест, 17 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Полиция румынского города Констанцы задержала 15-летнего местного жителя по подозрению в причастности к крупному пожару, в результате которого полностью сгорели 35 квартир многоэтажного дома и 37 автомобилей на расположенной в подвале здания автостоянке. Об этом 17 декабря сообщило Румынское телевидение.

40.мвд.рф Задержание

По версии правоохранителей, задержанный гражданин может быть причастен к совершению умышленного поджога.

«В распоряжении прокуратуры находятся записи с видеокамер, где двое несовершеннолетних устраивают игры с бензином на подземной парковке. Один из них опознан, сейчас с ним проводятся следственные действия, он дает признательные показания», — говорится в заявлении полицейского управления Констанцы.

Напомним, в ночь на 16 декабря в результате сильнейшего пожара в одном из домов в спальном районе Констанцы пострадали восемь человек. Огонь уничтожил десятки квартир и автомашин.