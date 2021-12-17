Иркутск, , 11:21 — REGNUM Прокуратура Октябрьского района Иркутска утвердила обвинительное заключение о картельном сговоре в сфере ремонта автомобильных дорог, повлекшем извлечение дохода в размере более 840 млн рублей. Как сообщает сегодня, 17 декабря, пресс служба ведомства, речь идет о 56-летнем жителе региона, который в период с 2018 г. по 2019 г. занимая должность директора предприятия по строительству и ремонту автодорог, вступил в картельный сговор с другим хозяйствующим субъектом — конкурентом.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данный союз позволил добиться победы на электронных аукционах, заключить три муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в областном центре и извлечь доход в сумме свыше 840 млн рублей.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Иркутской области совместно с антимонопольной службой. Расследование уголовного дела осуществляли следователи ГСУ ГУ МВД России по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 региональное правительство известило о том, что правительство России поможет региону в реализации проектов по строительству трех мостов: в Нижнеудинске, Усть-Куте и в селе Тутура Жигаловского района.

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