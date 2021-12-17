Ульяновск, 17 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области ещё 219 человек, которые жили в аварийном жилье, получили новые благоустроенные квартиры. Ключи им вручил губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Руководитель области передал ключи семьям в Новоульяновске. Новый дом здесь был введён в эксплуатацию осенью, в нём приобретено 98 благоустроенных квартир для переселения 219 человек.

Также глава региона осмотрел дом в Сенгилее, в котором приобретены квартиры для участников программы переселения. Он подчеркнул, что при федеральной поддержке от Фонда ЖКХ и благодаря проекту «Жильё и городская среда», который инициирован президентом, в Ульяновской области смогут выполнить программу по переселению на два года раньше — к концу 2023 года.

«После этого мы сможем рассчитывать на федеральную поддержку по домам, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года», — сказал Алексей Русских, напомнив, что ранее данный вопрос он обсудил с председателем наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергеем Степашиным.

Губернатор также подчеркнул, что помимо обеспечения жильём «переселенцев» важно качество предоставляемых помещений. Он заверил, что в регионе усилят контроль за качеством квартир, предоставляемых по программе».

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По данным минстроя Ульяновской области, с 2019 года и по настоящее время расселено более 20 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживали 1438 человек. В том числе в 2021 году построено два многоквартирных дома, в которых приобретено жильё для переселения граждан в Сенгилее и Новоульяновске. До конца года планируется расселить ещё 35 семей.

В Сенгилеевском районе в 2021 году расселили 38 человек. В новый дом по улице Шевченко переедут 43 человека, которые проживают в аварийных домах в Сенгилее и Цемзаводе.

На ускоренное расселение аварийного фонда предусмотрено дополнительно из федерального бюджета 789 млн рублей. Часть средств регион уже получил. На эти средства закуплены квартиры в Карсунском, Новомалыклинском и Вешкаймском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алексей Русских заявил, что до 2023 года ключи от новых квартир получат 1,5 тыс. жителей. На это требуется 110 тыс. кв. метров жилья.

Напомним, в 2022 году почти 346 млн рублей закладывается на передачу жилья либо выплату возмещений более чем 2 тыс. участникам долевого строительства. Ещё более 327 млн рублей предусмотрено на улучшение жилищных условий для 1,5 тыс. жителей.