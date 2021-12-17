Баку, , 11:21 — REGNUM Баку поддерживает совместную декларацию по итогам саммита «Восточного партнёрства» по всем пунктам, кроме того, где критикуются действия Минска. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, обнародованном 16 декабря на сайте ведомства.

«Из-за несоответствия взглядов, выраженных в совместной декларации по Белоруссии, принципам внешней политики Азербайджана, Азербайджан принял совместную декларацию со своими оговорками», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что участие в формате «Восточное партнёрство» не должно подрывать отношения с другими странами. Отмечается, что подобный принцип также был отражен в другой части декларации.

Напомним, очередной саммит «Восточного партнёрства» с участием глав стран Евросоюза, а также Армении, Азербайджана, Грузии, Украины и Молдавии прошёл 16 декабря в Брюсселе. Минск отказался участвовать в этом мероприятии.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз признал европейские устремления Грузии, Молдавии и Украины