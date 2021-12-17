Варшава, , 11:20 — REGNUM Впервые в истории часть литовской энергосистемы взаимодействовала с польской энергосистемой. Пока это было испытание, но, как сказал во время пресс-конференции министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, «это поворотный момент в синхронизации сетей Прибалтики с континентальной Европой». Об этом сообщает Polskie Radio.

Энергетика Администрация Липецкой области

Тестирование совместной работы энергетических систем двух стран продлилось почти 12 часов. Оно заключалось в симуляции, в которой после сбоя системы электроэнергия поставлялась в Литву из Польши через соединение LitPol Link.

Страны Прибалтики намерены окончательно синхронизировать свои энергетические сети с Европой до конца 2025 года. Эта цель продиктована их стремлением стать независимыми от системы БРЭЛЛ, в которую кроме Литвы, Латвии и Эстонии входят также Россия и Белоруссия.