Псков, , 11:25 — REGNUM Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) установлен в Опочецком районе и на территории гаражного кооператива в Пскове, где разделывали убитого в лесу кабана. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

АЧС Иллюстрация комитета ветеринарии при правительстве Калужской области

В Опочецком районе на территории общедоступных охотничьих угодий был добыт кабан, которого доставили в Псков для разделки. Там же взяли пробы. В результате проведения лабораторных исследований был получен положительный результат на АЧС.

«На месте отстрела и разделки туши проводятся мероприятия госветслужбой согласно ветеринарных правил», — уточнили в пресс-службе.

Карантин по АЧС введен на 30 дней на территории инфицированного объекта на территории охотугодий вблизи деревни Коровкино Опочецкого района и на территории гаража в кооперативе на Рижском проспекте, 78, в Пскове.