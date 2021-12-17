Махачкала, , 11:20 — REGNUM В Дагестане задержан местный житель, которого подозревают в поджоге квартиры с женщиной и ребенком в городе Саратове. Ранее был задержан его подельник, проживающий в областном центре. Оба заключены под стражу. В отношении арестованных возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенном общеопасным способом, сообщили 17 декабря в пресс-службе Следственного комитета по Саратовской области.

Задержание ROOKIE23

Задержанный в Дагестане 38-летний подозреваемый доставлен в Саратов, где проводится следствие по делу. О подробностях преступления известно, что оно было совершено 5 июня 2020 года.

Утром неизвестные подожгли дверь одной из квартир в многоэтажном доме по улице Шелковичной. В этот момент в помещении находились двухлетняя девочка и её 38-летняя няня. Их удалось спасти пожарным, несмотря на то, что огонь распространился внутрь квартиры.