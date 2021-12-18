Путин на съезде Союза промышленников и предпринимателей – все новости
Путин поздравил РСПП с юбилейной датой.
Владимир Путин поздравил Александра Шохина с переизбранием на пост президента РСПП.
Путин: уже к середине текущего года российская экономика вышла на докризисный уровень.
Путин: «Все ключевые экономические решения в период эпидемии мы принимали в результате диалога».
Путин о сертификатах вакцинированных в общественных местах: «Этот законопроект в существующей редакции требует доработки».
Путин: система сертификатов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.
Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остаётся очень серьёзной и напряжённой, подчеркнул президент.
Российская экономика уже вернулась к докризисному уровню. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Подробности в материале: Путин отметил быстрое восстановление российской экономики
Путин: резко возросло количество болеющих коронавирусной инфекцией детей.
Антикризисные меры поддержки во многом стали эффективны благодаря активному содействию бизнеса. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Путин подчеркнул, что новогодние праздники — это особый период в жизни каждой семьи. Нужно их отмечать, но при этом прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, соблюдать меры предосторожности.
Президент РФ предложил предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.
Путин: «За последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития».
Закон о медсертификатах должен быть предельно прозрачным, а бизнес-сообщество должно быть подготовлено для применения сертификатов вакцинированного. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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В некоторых западных странах обнаружилась нехватка препаратов для ревакцинации. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Даже в новогодние праздники нужно прислушиваться к рекомендациям о мерах безопасности. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Способность быстро распространяться — это особенность нового штамма коронавируса «Омикрон», заявил 17 декабря российский президент Владимир Путин на съезде РСПП.
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Теперь, когда российская экономика восстановилась после спровоцированного COVID-19 кризиса, нужно переходить к росту экономики — качественному и долгосрочному, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
Подробности в материале: Путин призвал не тянуть с переходом к росту экономики
Антироссийские санкции превратились в инструмент конкурентной борьбы, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
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Российское руководство рассчитывает, что крупный бизнес внесёт обещанные 10 млрд рублей в Фонд фондов, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
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Стабильность условий налоговой нагрузки на бизнес намерено поддерживать правительство страны, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
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Крупный бизнес создал устойчивый денежный поток: его нужно не проедать, а использовать на перспективу, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
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Путин о программе улучшения ситуации в 12 регионах России с самой плохой экологией: «Ничего не переносить! Вот есть вещи, которые не надо переносить. Всё! У нас лимит времени исчерпан».
Путин: «Смотрите, у нас совсем недавно была 41 тысяча заболевших в день. Сегодня это 26−28 тысяч. Вроде бы сокращение почти вполовину. Но и это для нас очень много. Смертность подросла в стране. В значительной степени это связано так или иначе с ковидом. Не потому, что кто-то скрывает чего-то, посчитать даже невозможно эти последствия.
А смотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду распространение так называемого нового «Омикрон"-штамма. Ещё непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более лёгкая форма, а другие говорят о возможных тяжёлых последствиях после того, как люди им переболеют. Резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причём с тяжёлыми последствиями. Просто мы должны это знать».
Владимир Путин: «А в относительно благополучных странах с точки зрения охраны здоровья людей что происходит? В Федеративной Республике, насколько я вижу, как ни странно, во-первых, достаточно низкий уровень вакцинации по сравнению с другими европейскими странами, а потом, сейчас уже начали говорить о том, что не хватает даже вакцин для ревакцинации, бустера.
Кстати говоря, наш «Спутник V» — так, как на сегодня это видится, в течение недели специалисты дадут окончательную оценку, — работает хорошо, пожалуй, даже эффективнее по борьбе с «Омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины. В течение нескольких ближайших дней специалисты дадут окончательную оценку, но похоже, что так».
Путин:
«На носу новогодние праздники, передвижение будет очень большим. Некоторые предприятия, ваши предприятия — это предприятия полного, безостановочного цикла, будут работать и в праздничные дни. Я хочу и к вам обратиться, и ещё раз напомнить всем нашим гражданам: конечно, новогодние праздники — это особый период в жизни каждого человека, каждой семьи, хочется встретиться с близкими, пообщаться.
Новогодний праздник всегда вызывает какие-то позитивные, сказочные ожидания на будущее. И это хорошо, и надо, конечно, отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было действительно счастливое будущее. Это серьёзный вопрос».
Россия может поделиться с другими странами имеющимися препаратами для вакцинации от коронавируса.
«Я имею в виду и для бустерной вакцинации, в том числе и для европейских стран. Если, конечно, у них есть такая необходимость и желание. Надо активнее и более содержательно работать, конечно, с Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям, к рекомендациям специалистов.
Но ещё раз вернусь к европейским странам. Великобритания — 67,2 миллиона человек сейчас у них населения. У нас — 146. Я уже говорил, у нас 26−28 тысяч в день заболевает, а в Великобритании, по их официальным данным, — 88 тысяч. Население почти в два раза меньше, а заболевших в три раза почти больше», — подчеркнул Путин.
Как я уже сказал, «Спутник Лайт» для тех стран, которые хотели бы его использовать для бустерной вакцинации, мы готовы предоставить, у нас наработан достаточный объём для того, чтобы мы могли поделиться с другими странами — Путин.
У каждой компании есть своя статистика, у нас есть и обобщённая: за январь — сентябрь 2021 года чистая прибыль организаций составила 21,6 триллиона рублей. Это на 63,7 процента больше, чем в соответствующий период 2019 года, то есть допандемийного. А если сравнить с прошлым [годом], то увеличение идёт на 79,6 процента — Путин.
Путин: «Подчеркну: устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя просто «распылять» и «проедать».
Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернётся проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках, которые сейчас стремительно меняются. А мы с вами должны мыслить стратегически и видеть перспективу развития».
Вновь отмечу: полученный сейчас финансовый ресурс — это мощная база для расширения производства, наращивания капиталовложений, для запуска новых, перспективных деловых инициатив, — того, что движет экономику страны вперёд, работает на повышение благосостояния всех наших граждан — Путин.
Путин: «Конечно, приоритетом для бизнеса в оценке капиталовложений всегда является отдача от инвестиций, их экономическая, финансовая эффективность, а также стабильность и предсказуемость условий для вложения средств. Но что здесь хотел бы добавить.
За последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития, когда в фокусе внимания собственников бизнеса, акционеров находится не только расширение или модернизация производственных мощностей, но и забота об экологическом благополучии городов и регионов, целых стран и даже континентов, развитие инфраструктуры, благоустройство территорий».
Президент РСПП Александр Шохин:
«Я также хотел поблагодарить Вас за очное участие в нашем съезде. Действительно, в последние годы сложилась, на мой взгляд, очень эффективная практика взаимодействия с Вами, когда на ежегодных съездах РСПП Вы присутствуете, ведете диалог, неформальный диалог, в том числе с членами организации, с руководителями ведущих компаний.
И даже в прошлом ковидном году мы нашли возможность такую дискуссию провести, правда, в режиме ВКС. А сегодня мне особенно отрадно, что Вы нашли возможность лично поучаствовать в нашем съезде, то есть мы шаг за шагом восстанавливаем старые сложившиеся формы общения. И тот факт, что все члены, делегаты и гости съезда прошли все требования, все барьеры Роспотребнадзора и пришли сюда чистыми и душой, и телом, — это тоже означает, что наши компании активно включены в работу по противодействию коронавирусной инфекции, о чем Вы достаточно подробно говорили».
Президент РСПП Александр Шохин:
«Очень важно продвижение принципов устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса. Мы сегодня приняли обновленную редакцию «Социальной хартии российского бизнеса». Это хартия социально ответственного поведения компаний, инвестирования и хозяйственной деятельности».
Председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» и президент регионального объединения работодателей «Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей» Дмитрий Пумпянский:
«В начале своего выступления хотел бы отметить, что российский бизнес, несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, наращивает инвестиционную активность. Сегодня мы уже несколько раз об этом говорили, и это действительно так: инвестиции в основной капитал за три квартала этого года выросли на 8,5 процента.
При этом почти 60 процентов приходится на собственные средства предпринимателей. То есть бизнес видит большие перспективы российской экономики и готов к дальнейшему увеличению капиталовложений. При этом хочу сказать, что подавляющая часть новых проектов соответствует целям устойчивого развития ООН».