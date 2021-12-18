Президент РФ Владимир Путин 17 декабря принял участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники съезда подвели итоги деятельности объединения в 2018—2021 годах. Также обсуждались приоритетные задачи РСПП до 2025 года. На съезде рассматривались вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, участия бизнеса в реализации нацпроектов, а также — инициативы социально-экономического развития России. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

14:31 17.12.2021 Путин поздравил РСПП с юбилейной датой.

14:33 17.12.2021 Владимир Путин поздравил Александра Шохина с переизбранием на пост президента РСПП.

14:34 17.12.2021 Путин: уже к середине текущего года российская экономика вышла на докризисный уровень.

14:35 17.12.2021 Путин: «Все ключевые экономические решения в период эпидемии мы принимали в результате диалога».

14:37 17.12.2021 Путин о сертификатах вакцинированных в общественных местах: «Этот законопроект в существующей редакции требует доработки».

14:38 17.12.2021 Путин: система сертификатов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.

14:38 17.12.2021 Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остаётся очень серьёзной и напряжённой, подчеркнул президент.

14:39 17.12.2021 Российская экономика уже вернулась к докризисному уровню. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Подробности в материале: Путин отметил быстрое восстановление российской экономики

14:39 17.12.2021 Путин: резко возросло количество болеющих коронавирусной инфекцией детей.

14:41 17.12.2021 Антикризисные меры поддержки во многом стали эффективны благодаря активному содействию бизнеса. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Читайте также: Российский бизнес проявил ответственность за трудовые коллективы — Путин

14:42 17.12.2021 Путин подчеркнул, что новогодние праздники — это особый период в жизни каждой семьи. Нужно их отмечать, но при этом прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, соблюдать меры предосторожности.

14:47 17.12.2021 Президент РФ предложил предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

14:49 17.12.2021 Путин: «За последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития».

14:54 17.12.2021 Закон о медсертификатах должен быть предельно прозрачным, а бизнес-сообщество должно быть подготовлено для применения сертификатов вакцинированного. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Читайте подробнее: «Чётко, ясно и понятно» — Путин назвал ожидания от закона о медсертификатах

15:01 17.12.2021 В некоторых западных странах обнаружилась нехватка препаратов для ревакцинации. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Читайте также: Путин предложил российскую помощь Западу для бустерной вакцинации

15:07 17.12.2021 Даже в новогодние праздники нужно прислушиваться к рекомендациям о мерах безопасности. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Читайте подробнее: Путин призвал граждан соблюдать эпидограничения в новогодние праздники

15:59 17.12.2021 Способность быстро распространяться — это особенность нового штамма коронавируса «Омикрон», заявил 17 декабря российский президент Владимир Путин на съезде РСПП. Читайте подробнее: Путин указал на особенность штамма «Омикрон»

16:18 17.12.2021 Теперь, когда российская экономика восстановилась после спровоцированного COVID-19 кризиса, нужно переходить к росту экономики — качественному и долгосрочному, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП. Подробности в материале: Путин призвал не тянуть с переходом к росту экономики

16:28 17.12.2021 Антироссийские санкции превратились в инструмент конкурентной борьбы, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП. Читайте подробнее: Путин сказал, что санкции превратились в «инструмент конкурентной борьбы»

16:42 17.12.2021 Российское руководство рассчитывает, что крупный бизнес внесёт обещанные 10 млрд рублей в Фонд фондов, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП. Читайте также: Путин напомнил бизнесу о взносах 10 млрд рублей в Фонд фондов

16:48 17.12.2021 Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин перед началом пленарного заседания съезда РСПП. kremlin.ru

16:58 17.12.2021 Стабильность условий налоговой нагрузки на бизнес намерено поддерживать правительство страны, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП. Читайте подробнее: Путин: правительство стремится к стабильным условиям нагрузки на бизнес

17:53 17.12.2021 Крупный бизнес создал устойчивый денежный поток: его нужно не проедать, а использовать на перспективу, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП. Читайте также: Путин призвал разумно распоряжаться доходами, идущими от крупного бизнеса

19:05 17.12.2021 Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП. kremlin.ru

20:38 17.12.2021 В ходе пленарного заседания съезда РСПП. kremlin.ru

21:45 17.12.2021 Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП. kremlin.ru

22:54 17.12.2021 Пленарное заседание съезда РСПП. Помощник президента Максим Орешкин (слева) и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. kremlin.ru

07:55 18.12.2021 Путин о программе улучшения ситуации в 12 регионах России с самой плохой экологией: «Ничего не переносить! Вот есть вещи, которые не надо переносить. Всё! У нас лимит времени исчерпан».

08:13 18.12.2021 Путин: «Смотрите, у нас совсем недавно была 41 тысяча заболевших в день. Сегодня это 26−28 тысяч. Вроде бы сокращение почти вполовину. Но и это для нас очень много. Смертность подросла в стране. В значительной степени это связано так или иначе с ковидом. Не потому, что кто-то скрывает чего-то, посчитать даже невозможно эти последствия. А смотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду распространение так называемого нового «Омикрон"-штамма. Ещё непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более лёгкая форма, а другие говорят о возможных тяжёлых последствиях после того, как люди им переболеют. Резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причём с тяжёлыми последствиями. Просто мы должны это знать».

08:53 18.12.2021 Владимир Путин: «А в относительно благополучных странах с точки зрения охраны здоровья людей что происходит? В Федеративной Республике, насколько я вижу, как ни странно, во-первых, достаточно низкий уровень вакцинации по сравнению с другими европейскими странами, а потом, сейчас уже начали говорить о том, что не хватает даже вакцин для ревакцинации, бустера. Кстати говоря, наш «Спутник V» — так, как на сегодня это видится, в течение недели специалисты дадут окончательную оценку, — работает хорошо, пожалуй, даже эффективнее по борьбе с «Омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины. В течение нескольких ближайших дней специалисты дадут окончательную оценку, но похоже, что так».

09:02 18.12.2021 Путин: «На носу новогодние праздники, передвижение будет очень большим. Некоторые предприятия, ваши предприятия — это предприятия полного, безостановочного цикла, будут работать и в праздничные дни. Я хочу и к вам обратиться, и ещё раз напомнить всем нашим гражданам: конечно, новогодние праздники — это особый период в жизни каждого человека, каждой семьи, хочется встретиться с близкими, пообщаться. Новогодний праздник всегда вызывает какие-то позитивные, сказочные ожидания на будущее. И это хорошо, и надо, конечно, отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было действительно счастливое будущее. Это серьёзный вопрос».

10:05 18.12.2021 Россия может поделиться с другими странами имеющимися препаратами для вакцинации от коронавируса. «Я имею в виду и для бустерной вакцинации, в том числе и для европейских стран. Если, конечно, у них есть такая необходимость и желание. Надо активнее и более содержательно работать, конечно, с Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям, к рекомендациям специалистов. Но ещё раз вернусь к европейским странам. Великобритания — 67,2 миллиона человек сейчас у них населения. У нас — 146. Я уже говорил, у нас 26−28 тысяч в день заболевает, а в Великобритании, по их официальным данным, — 88 тысяч. Население почти в два раза меньше, а заболевших в три раза почти больше», — подчеркнул Путин.

10:21 18.12.2021 Как я уже сказал, «Спутник Лайт» для тех стран, которые хотели бы его использовать для бустерной вакцинации, мы готовы предоставить, у нас наработан достаточный объём для того, чтобы мы могли поделиться с другими странами — Путин.

10:58 18.12.2021 У каждой компании есть своя статистика, у нас есть и обобщённая: за январь — сентябрь 2021 года чистая прибыль организаций составила 21,6 триллиона рублей. Это на 63,7 процента больше, чем в соответствующий период 2019 года, то есть допандемийного. А если сравнить с прошлым [годом], то увеличение идёт на 79,6 процента — Путин.

11:22 18.12.2021 Путин: «Подчеркну: устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя просто «распылять» и «проедать». Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернётся проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках, которые сейчас стремительно меняются. А мы с вами должны мыслить стратегически и видеть перспективу развития».

11:51 18.12.2021 Вновь отмечу: полученный сейчас финансовый ресурс — это мощная база для расширения производства, наращивания капиталовложений, для запуска новых, перспективных деловых инициатив, — того, что движет экономику страны вперёд, работает на повышение благосостояния всех наших граждан — Путин.

12:08 18.12.2021 Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП. kremlin.ru.

12:08 18.12.2021 Путин: «Конечно, приоритетом для бизнеса в оценке капиталовложений всегда является отдача от инвестиций, их экономическая, финансовая эффективность, а также стабильность и предсказуемость условий для вложения средств. Но что здесь хотел бы добавить. За последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития, когда в фокусе внимания собственников бизнеса, акционеров находится не только расширение или модернизация производственных мощностей, но и забота об экологическом благополучии городов и регионов, целых стран и даже континентов, развитие инфраструктуры, благоустройство территорий».

13:03 18.12.2021 Президент РСПП Александр Шохин: «Я также хотел поблагодарить Вас за очное участие в нашем съезде. Действительно, в последние годы сложилась, на мой взгляд, очень эффективная практика взаимодействия с Вами, когда на ежегодных съездах РСПП Вы присутствуете, ведете диалог, неформальный диалог, в том числе с членами организации, с руководителями ведущих компаний. И даже в прошлом ковидном году мы нашли возможность такую дискуссию провести, правда, в режиме ВКС. А сегодня мне особенно отрадно, что Вы нашли возможность лично поучаствовать в нашем съезде, то есть мы шаг за шагом восстанавливаем старые сложившиеся формы общения. И тот факт, что все члены, делегаты и гости съезда прошли все требования, все барьеры Роспотребнадзора и пришли сюда чистыми и душой, и телом, — это тоже означает, что наши компании активно включены в работу по противодействию коронавирусной инфекции, о чем Вы достаточно подробно говорили».

13:36 18.12.2021 Президент РСПП Александр Шохин: «Очень важно продвижение принципов устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса. Мы сегодня приняли обновленную редакцию «Социальной хартии российского бизнеса». Это хартия социально ответственного поведения компаний, инвестирования и хозяйственной деятельности».