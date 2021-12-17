Ивнянский район, Белгородская область, 17 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Водителя, перевозившего особо крупную партию наркотиков, задержали сотрудники ДПС в Белгородской области. Мужчина привлёк внимание инспекторов своей неадекватной ездой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф/ Задержание наркокурьера

Автомобиль Chevrolet, водитель которого нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, остановили в Ивнянском районе. За рулём находился 34-летний житель Вологодской области с признаками опьянения, на вопросы инспекторов он отвечал невнятно и заметно волновался. По просьбе полицейских мужчина открыл багажник, в котором среди прочих вещей находился пакет с 10 свёртками порошкообразного вещества белого цвета. Экспертиза установила, что водитель перевозил наркотическое средство синтетического происхождения общей массой около пяти килограммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков и два административных протокола. Ещё одно уголовное дело может быть возбуждено за повторную езду в нетрезвом виде.