Москва, , 11:55 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова посетила премьеру фильма «Ёлки 8» в платье и с огромным бантом на голове. Пользователи Сети активно обсуждают выбранный наряд артистки 17 декабря.

Ольга Бузова Скриншот видео в YouTube

Певица опубликовала фото образа в своём Instagram-аккаунте. Подписчики не упустили возможности пошутить на тему головного убора Бузовой.

https://www.instagram.com/p/CXje0n8s3pc/

«Пасхальный кролик что ли?» — спрашивает ingaberbekova.

«Когда донашиваешь шапку за старшей сестрой», — шутит blue_lady0.5.

«А что только бант? Нужно было и ёлку поставить», — предлагает alina_kostromina71.

«Леди Гага нервно курит в сторонке», — прокомментировала 05m.tamara.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Ёлки 8» состоялась 16 декабря 2021 года. Ольга Бузова приняла участие в съёмках картины вместе с певцом Филиппом Киркоровым, телеведущим Иваном Ургантом, комиком Сергеем Светлаковым, блогером Евгением Куликом и другими артистами.

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