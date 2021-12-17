Киев, 17 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Пятьдесят вертолетов производства Франции пополнят украинский авиапарк в 2022 году, их будут использовать в медицинских и противопожарных целях. Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский написал на своей странице в Facebook.

marcosbascuas76 Вертолёт Airbus Helicopters H225

По его словам, с будущим годом связаны очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и получение статуса крупнейшего в Европе парка авиатехники. Новые вертолёты задействуют в проектах «Единое аэромедицинское пространство» и «Европейский хаб пожарной безопасности».

«Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters», — уточнил министр.

Ожидается, что новая техника появится и у Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В рамках проекта «Единое аэромедицинское пространство» в стране оборудуют пункты базирования вертолётов, это позволит транспортировать донорские биоматериалы.

Самолёты, выпущенные госпредприятием «Антонов», задействуют в проекте «Европейский хаб пожарной безопасности». Предполагается, что с его помощью удастся предотвращать до 90% лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское МВД провело учения по защите государственной границы от нелегальных мигрантов.

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