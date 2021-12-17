Москва, 17 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Наиболее активная часть российских вкладчиков вместо депозитов начнут присматриваться к альтернативным способам сохранения и наращивания личных сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ с 2022 года начнет взиматься налог на доходы по вкладам.

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«Стоит ли опасаться оттока средств с депозитных счетов граждан? Да, наиболее активная часть вкладчиков, безусловно, начнет присматриваться к альтернативным формам сохранения и наращивания личных сбережений. Например, через инвестиционные инструменты. Но в 2022 году это движение не будет массовым, и традиционные вкладчики небольших сумм по-прежнему останутся в ареале банковских вкладов, — сказал Засько. — При этом для экономики государства как таковой данный налог, по сути, будет иметь нейтральную окраску опять-таки в силу отсутствия ожиданий массового отказа граждан от вкладов. Что касается альтернативных источников сохранения средств, то, безусловно, это должны стать индивидуальные инвестиционные счета, предоставляющие возможность в том числе и налоговой экономии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость активов розничных инвесторов, включая индивидуальные инвестиционные счета, размещенных у брокеров, выросла в III квартале 2021 года на 8%.