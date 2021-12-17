Выборг, Ленинградская область, 17 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Пожилая жительница Выборга, ветеран блокадного Ленинграда, которая пыталась сама себя прооперировать из-за жутких болей и отсутствия медицинской помощи, скончалась спустя три недели пребывания в больнице. Об этом сообщило издание 47news.

Jo Naylor Больничная койка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 91-летний ветеран, страдавшая онкологическим заболеванием, оставшись одна дома, попыталась сделать себе операцию на брюшной полости. Из-за скопившейся жидкости она не могла сидеть, лежать и ходить, испытывала невыносимую боль. Кроме того, у нее был выявлен коронавирус, но родственники отказались от перевода ее в ковидный стационар.

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После того как о поступке пенсионерки стало известно широкой общественности, ее госпитализировали в кардиодиспансер, где 13 декабря блокадница умерла.

«Провели экспертизу, точной причины смерти мы еще не знаем»,— рассказала дочь умершей.

Отметим, органы СКР по Ленинградской области ранее возбудили по этому случаю уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).