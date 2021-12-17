Париж, , 11:15 — REGNUM Французский комитет по этике проголосовал за открытие вакцинации против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Важно прививать детей против коронавируса», — говорится в заявлении Французского комитета по этике.

В комитете подчеркнули, что вакцинация детей — это выбор родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 60 866 случаев заражения коронавирусом.

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