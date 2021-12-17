Москва, 17 декабря 2021, 11:12 — REGNUM Специальный представитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что сотни тысяч афганцев попытаются бежать в Европу, если не удастся предотвратить экономический и гуманитарный кризис в Афганистане.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным базирующейся в Нью-Йорке гуманитарной организации Международный комитет спасения, Афганистан стал худшей страной в мире с точки зрения гуманитарной ситуации после захвата власти радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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