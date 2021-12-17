Москва, 17 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Специальный представитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что сотни тысяч афганцев попытаются бежать в Европу, если не удастся предотвратить экономический и гуманитарный кризис в Афганистане.

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«Запад боится миграционных потоков. А мы им говорим — … в результате тех препятствий, которые вы сами придумали, когда даже ооновские структуры не могут направлять деньги, … вы можете получить ситуацию, когда … примерно десятая часть из 23-миллионного населения Афганистана этой зимой побежит в Европу», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным базирующейся в Нью-Йорке гуманитарной организации Международный комитет спасения, Афганистан стал худшей страной в мире с точки зрения гуманитарной ситуации после захвата власти радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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