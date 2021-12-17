Москва, 17 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали принятие Генассамблеей ООН российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

«Мир ещё не сошел с ума окончательно, что не может не радовать», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Но есть воздержавшиеся две страны, голосовавшие против — США и Украина, указал парламентарий.

«Показательный момент!» — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».