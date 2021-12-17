Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 17 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. На Ямале перед судом предстанет житель Самарской области по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

acandraja Девочка

По данным следствия, осенью 2019 года житель Самарской области в социальной сети познакомился с малолетней девочкой, проживающей в ямальском городе Ноябрьске. Злоумышленник вёл с потерпевшей переписку на сексуальные темы, предоставлял ей порнографические изображения, а также использовал её в целях изготовления порнографических материалов.

Обвиняемый заключён под стражу. На хостингах социальных сетей извлечена и приобщена к материалам дела вся необходимая графическая информация, отражающая его действия. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в 2020 году осуждён житель города Кизилюрта за интимную переписку с 11-летней школьницей и обмен фотографиями. Он понёс наказание в виде штрафа размером 100 тыс. рублей.