Москва, , 11:10 — REGNUM Евро усилил рост после заседания ЕЦБ 16 декабря. Европейский регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на рекордном минимуме, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Также ЕЦБ анонсировал замедление темпов выкупа активов с рынка в рамках программы PEPP, которая завершится в первом квартале наступающего года. Кроме того, регулятор ускорит выкуп по программе APP во втором квартале.

Как и в случае с Федрезервом, решение ЕЦБ оказалось предсказуемым и мало кого удивило. Евро укрепил позиции за счет сочетания локальной слабости доллара и реакции на вердикт ЕЦБ. Трейдеры опасались более голубиного тона Центробанка и активизировали покупки на вздохе облегчения.

Впрочем, бычий потенциал единой валюты по-прежнему ограничен, а доллар остается в русле бычьего тренда несмотря на отступление на уходящей неделе.

Причем спрос на защитный USD может вернуться в любой момент, и факторы в пользу такого сценария присутствуют. «Омикрон» продолжает распространяться по миру, а в Британии и вовсе зафиксирован рекордный прирост числа заболевших коронавирусом.

Эпидемиологическая ситуация остается в фокусе внимания игроков, которые после заседаний ключевых Центробанков снова сосредоточатся на статистике заражений и будут оценивать риски введения дополнительных ограничений в отдельных регионах.

Тем временем назревает новое обострение отношений между США и Китаем. Вашингтон уличил четыре компании КНР в распространении наркотиков на территории Штатов.

В свою очередь, власти Поднебесной выступили категорически против новых санкций в отношении этих компаний. Также США ввели торговые ограничения в отношении 11 исследовательских институтов китайской Академии военно-медицинских исследований. Американский минторг заподозрил эти учреждения в разработке оружия для контроля мозга.

В общем, какими бы ни были новые нападки и санкции, очевидно одно: торговое противостояние двух держав далеко от завершения.

Впрочем, нынешние события на этом фронте пока не находят заметного отражения в динамике рынков в силу локального характера претензий.

Однако в случае дальнейшей эскалации конфликта этот вопрос привлечет большее внимание инвесторов и добавится к списку «раздражителей», который сейчас возглавляет пандемия через призму появившегося почти месяц назад штамма омикрон.

В конце торговой недели инвесторы не проявляют интереса к риску, и после просадки индексов Уолл-стрит азиатские площадки снова провели торги преимущественно на отрицательной территории.

Тем временем доллар консолидирует недавние потери, пытаясь расти за счет ухудшения отношения к риску. Евро, который 16 декабря отметился на максимумах декабря в районе 1.1360, пытается удержаться над уровнем 1.1300.

И если евро выстоит сегодня, 17 декабря, до конца дня, единая валюта завершит торговую неделю в символическом плюсе», — считает эксперт.

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