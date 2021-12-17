Москва, 17 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Евро усилил рост после заседания ЕЦБ 16 декабря. Европейский регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на рекордном минимуме, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Также ЕЦБ анонсировал замедление темпов выкупа активов с рынка в рамках программы PEPP, которая завершится в первом квартале наступающего года. Кроме того, регулятор ускорит выкуп по программе APP во втором квартале.

Как и в случае с Федрезервом, решение ЕЦБ оказалось предсказуемым и мало кого удивило. Евро укрепил позиции за счет сочетания локальной слабости доллара и реакции на вердикт ЕЦБ. Трейдеры опасались более голубиного тона Центробанка и активизировали покупки на вздохе облегчения.

Впрочем, бычий потенциал единой валюты по-прежнему ограничен, а доллар остается в русле бычьего тренда несмотря на отступление на уходящей неделе.

Причем спрос на защитный USD может вернуться в любой момент, и факторы в пользу такого сценария присутствуют. «Омикрон» продолжает распространяться по миру, а в Британии и вовсе зафиксирован рекордный прирост числа заболевших коронавирусом.

Эпидемиологическая ситуация остается в фокусе внимания игроков, которые после заседаний ключевых Центробанков снова сосредоточатся на статистике заражений и будут оценивать риски введения дополнительных ограничений в отдельных регионах.

Тем временем назревает новое обострение отношений между США и Китаем. Вашингтон уличил четыре компании КНР в распространении наркотиков на территории Штатов.

В свою очередь, власти Поднебесной выступили категорически против новых санкций в отношении этих компаний. Также США ввели торговые ограничения в отношении 11 исследовательских институтов китайской Академии военно-медицинских исследований. Американский минторг заподозрил эти учреждения в разработке оружия для контроля мозга.

В общем, какими бы ни были новые нападки и санкции, очевидно одно: торговое противостояние двух держав далеко от завершения.

Впрочем, нынешние события на этом фронте пока не находят заметного отражения в динамике рынков в силу локального характера претензий.

Однако в случае дальнейшей эскалации конфликта этот вопрос привлечет большее внимание инвесторов и добавится к списку «раздражителей», который сейчас возглавляет пандемия через призму появившегося почти месяц назад штамма омикрон.

В конце торговой недели инвесторы не проявляют интереса к риску, и после просадки индексов Уолл-стрит азиатские площадки снова провели торги преимущественно на отрицательной территории.

Тем временем доллар консолидирует недавние потери, пытаясь расти за счет ухудшения отношения к риску. Евро, который 16 декабря отметился на максимумах декабря в районе 1.1360, пытается удержаться над уровнем 1.1300.

И если евро выстоит сегодня, 17 декабря, до конца дня, единая валюта завершит торговую неделю в символическом плюсе», — считает эксперт.

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