Биробиджан, 17 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Пациенты областной поликлиники Биробиджана вынуждены занимать очереди за талонами к врачам заранее из-за их дефицита. Люди ждут на улице — в тамбур медучреждения их не пускают, сообщило 17 декабря ИА ЕАОMedia.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

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«Областная поликлиника — злободневная проблема. 6:45 утра. На улице — 35, люди стоят, чтобы получить злосчастный талончик. Открывают двери в 7:30. Как вы думаете, что может стать с человеком за 45 минут на таком морозе? Попросились зайти в помещение между основной дверью и дверью входа в саму поликлинику и получили отказ. Один из первых занимающих очередь в регистратуру отморозил ноги» — возмущён житель Биробиджана.

Он сделал вывод, что система здравоохранения области не заботится о здоровье людей, которых лечит. Такое отношение к людям биробиджанец назвал ужасным. Он попросил администрацию областной поликлиники разрешить людям ждать своей очереди в тамбуре.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения уже не в первый раз удивляет жителей региона. Из областной поликлиники 15 декабря уволились все специалисты врачебной комиссии, в начале месяца медучреждение покинули все три хирурга. Пациентов с подозрением на ковид стали госпитализировать отдельно от хронических больных только после многочисленных жалоб и обращений в СМИ.