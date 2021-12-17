Новосибирск, 17 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 17 декабря, произошла авария на трубопроводе по ул. Немировича-Данченко. Под отключение тепла и горячей воды попали более 20 многоквартирных домов. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Admin.tomsk.ru Ликвидация аварии не теплосетях

«Устраняем повреждения на трубопроводе по ул. Немировича-Данченко в двух местах, рядом с тем местом, где недавно устраняли дефект. На время работ придётся сузить проезжую часть на 2,5 полосы. ул. Сибиряков-Гвардейцев (с 21:00 сегодняшнего дня). Из-за ремонта в контуре временного отключения от тепла и горячей воды жители 24 многоквартирных домов, одно детское и одно медицинское учреждения, 13 административных зданий (с 6:00 до 22:00 18 декабря)», — уточнили в СГК.

Отмечается, что на обоих участках работы планируются завтра, 18 декабря; убрать блоки и полностью открыть движение — после 23 декабря.