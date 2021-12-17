Барнаул, , 11:08 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 17 декабря 2021 года, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 75 (всего 4712). Это один из самых самых рекордных показателей за все время пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7660 человек, причём 25 (-4) из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Суточный прирост выявленных заражённых составил 506 (+3). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 112 820 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 89 440 человек (+760 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 609 (+14 за сутки), из них 234 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (23 004 человека, +80 за сутки) и ОРВИ (79 944 человека, +416 за сутки).

И это при том, что количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 7046 (на 1814 меньше, чем сутками ранее).

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